В Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее отметили День Олонхо. Это получилось при помощи якутянок — народной мастерицы республики Анны ЗВЕРЕВОЙ и исполнительницы Олонхо Людмилы ПУСТОЛЯКОВОЙ.

Сотрудники Российского этнографического музея предложили провести плановую съемку для фондов. Мероприятие как раз совпало с Днем Олонхо, широко отмечаемым в Якутии.

Исполнила олонхо Людмила Пустолякова. С миром вещей Олонхо ознакомила Анна Зверева.

В фондах Российского этнографического музея находятся 11 работ Анны Зверевой, которые были приобретены в 1994, 2003 и 2012 годах. Об этом SakhaLife из Санкт-Петербурга сообщила Анна Зверева.