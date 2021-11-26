26.11.2021
18:08
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Культура
В Российском этнографическом музее отметили День Олонхо
В Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее отметили День Олонхо. Это получилось при помощи якутянок — народной мастерицы республики Анны ЗВЕРЕВОЙ и исполнительницы Олонхо Людмилы ПУСТОЛЯКОВОЙ.
Сотрудники Российского этнографического музея предложили провести плановую съемку для фондов. Мероприятие как раз совпало с Днем Олонхо, широко отмечаемым в Якутии.
Исполнила олонхо Людмила Пустолякова. С миром вещей Олонхо ознакомила Анна Зверева.
В фондах Российского этнографического музея находятся 11 работ Анны Зверевой, которые были приобретены в 1994, 2003 и 2012 годах. Об этом SakhaLife из Санкт-Петербурга сообщила Анна Зверева.
Фото: предоставлены Анной ЗВЕРЕВОЙ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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