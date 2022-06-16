В российский прокат вышел якутский фильм «Холодное золото»

Якутская кинокартина «Холодное золото» режиссера Петра Хики вышла в российский прокат. С 16 июня остросюжетный фильм в жанре истерн начнут показывать во всех кинотеатрах страны. — В эти дни мы провели премьерные показы в Санкт-Петербурге и Москве. Уже поступили первые отзывы, в том числе от известных кинокритиков. Многих заинтересовали Якутия и история, которая легла в основу фильма. Надеемся, что фильм понравится многим, — рассказал Петр Хики. Как он отметил, помимо показа фильма на больших экранах страны, также планируется выход картины в онлайн-кинотеатрах. На данный момент уточняется дата релиза.

Напомним, что фильм «Холодное золото» основан на реальных событиях и рассказывает историю поимки банды Павлова в годы Великой Отечественной войны, которая грабила золотые прииски и терроризировала население деревень. Для их поимки направляют отряд НКВД. По словам режиссера Петра Хики, картина повествует о ранее неизвестных широкому кругу общественности исторических событиях на территории республики.

Автором сценария выступила Любовь Борисова, известная своей работой «Надо мною солнце не садится». Главную роль сыграл певец и актер Аскалон Павлов. Фильм снят в совершенно новом жанре для якутского кино — истерн. Это жанр приключенческих фильмов, названный по аналогии с вестерном. Съемки были разделены на два блока. Первую часть снимали весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса съемочный процесс пришлось приостановить и досняли только осенью. тгк объясняемреспублика_саха