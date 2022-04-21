В российских учебных заведениях увеличивается количество бюджетных мест по направлениям в сфере электроники

По поручению президента правительство ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах. В этом учебном году выделено почти 24,5 тыс. бюджетных мест по специальностям и направлениям подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи», «Технологии материалов», «Нанотехнологии и наноматериалы».

Вузы принимают документы на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Физико-технический институт СВФУ им.М.К.Аммосова является одним из крупных подразделений университета, где обучаются около тысячи студентов.

По словам проректора по цифровому развитию университета Петра Иванова, на сегодняшний день в структуре института восемь кафедр, ведется подготовка по 9 направлениям бакалавриата, 2 направлениям магистратуры.

Институт оснащен современными учебным и научным оборудованием, имеются восемь компьютерных классов, 42 учебных и учебно-научных лабораторий, учебно-научный полигон, в том числе инновационные лаборатории, открывшиеся за последние пять лет: «Графеновые нанотехнологии», «Механотроника», «3-мерное моделирование и виртуальная реальность», «Биофизика», «Радиационная экология», «Энергетика», «Многомерные технологии» и «Графен».

«Профессии данных областей уже многие годы являются наиболее востребованными на рынке труда и спрос на них постоянно растет. В связи с чем увеличение количества бюджетных мест вполне обусловлено. Сегодня информационные технологии тесно вплетены во все сферы жизнедеятельности и у молодых специалистов здесь большой спектр возможностей применять свои знания и компетенции. Северо-Восточный федеральный университет готовит высококвалифицированных специалистов для реального сектора Якутии, исходя из задач экономического развития региона», — говорит Петр Иванов.

К слову, на базе СВФУ будет создан дизайн-центр Электронно компонентной базы, с целью разработки электронной компонентной базы для аппаратурных проектов R&D-центров российских корпораций, реализующих проекты на Северо-Востоке России, проектов резидентов СВФУ и инновационных компаний Дальневосточного федерального округа и Северо-Востока России.

В начальной фазе Центр займется разработкой технологий для создания «умной» и комфортной одежды для условий Крайнего Севера на основе графеновых наноматериалов, разработкой технологий создания морозостойких графеновых суперконденсаторов и созданием программно-аппаратного комплекса сбора и обработки данных для карбонового полигона.

«Вузы готовят кадры с учетом запросов экономики. Сегодня стране нужны специалисты, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику и гаджеты, обслуживать электрические машины и станки. Поэтому более 18,6 тысяч мест в области электроники выделено на программы бакалавриата и специалитета, то есть для тех ребят, которые смогут начать работу сразу после выпуска. Всего за последние два года количество мест увеличилось на 1,9 тысяч», — сообщил ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков.