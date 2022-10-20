20.10.2022
19:52
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Происшествия

В России выявлены косули, зараженные неизвестной болезнью 😱

В Курганской области выявили порядка 30 косуль, зараженных неизвестной болезнью — животные с пеной изо рта бьются в конвульсиях и ведут себя неадекватно.


Заболевших животных выявили на территории Далматовского и Щадринского районов. По словам ветеринаров, животные заражены неизвестным вирусом, специалисты ранее не сталкивались с такими симптомами. Местные охотники говорят, что впервые косуль с этими симптомами они заметили еще весной, но специалисты взяли пробы только сейчас в связи с прогрессией заболевания. Биоматериал уже отправили в лабораторию. Зараженные косули выглядят инфернально — у них текут слюни и пена изо рта, кровоточат и гноятся глаза, а все тело усыпано непонятными пятнами. Кроме того, животные бьются в конвульсиях и бегают по кругу. По одной из версий, косули могли отравиться ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры, однако специалисты ждут результатов экспертизы. Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона уже поручил усилить патрулирование на территориях арендуемых охотничьих угодий на предмет выявления павших и больных животных. Имеет ли заболевание опасность для людей — эксперты пока сказать не могут, сообщает тгк Реадовка

Невольно возникает вопрос: А среди наших якутских косуль не попадаются особи с такими признаками болезни?

Фото: Телеграм
Источник: тгк Реадовка

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