В России ограничили переплату по ипотеке

Все банки в РФ с 3 июля обязаны при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита (ПСК), она не может превышать среднерыночную более чем на треть. Соответствующая поправка в закон о потребительском кредите вступила в силу. Она была принята Госдумой в июне 2021 года, президент России Владимир Путин одобрил изменения в закон в начале июля того же года, передает ТАСС.

На подготовку к началу учета ПСК при ипотечном кредите банки получили целый год. Согласно вступившим в силу изменениям, теперь полная стоимость кредита по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. Кредитные организации обязаны соблюдать ограничение, выдавая не подпадающие под госпрограммы ипотечные кредиты на покупку квартир, машино-мест, земельных участков, на строительство жилых домов и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России, откладывать вступление в силу требования по учету ПСК при выдаче ипотеки не планировалось. «Банки уже давно рассчитывают ПСК по ипотеке как информацию о совокупных расходах заемщика на ипотеку. Заемщики видят ПСК в своих кредитных ипотечных договорах, но ограничений на стоимость ипотеки не было. В 2021 году был принят закон, предусматривающий ограничение расходов граждан на ипотечные кредиты по аналогии с потребкредитами – превышение не более чем на 1/3 от рассчитываемой ежеквартально среднерыночной ПСК», – пояснили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

Регулятор также отметил, что в апреле этого года банки уже сдали первую отчетность с ПСК по ипотеке, на основе которой Банк России рассчитал и опубликовал среднерыночные ПСК и ее предельные значения для применения в III квартале 2022 года.

Расчет полной стоимости кредита

Полная стоимость кредита учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать среднерыночное значение ПСК (его рассчитывает ЦБ), увеличенное более чем на треть.