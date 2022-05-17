В России введут новые правила для установления и подтверждения инвалидности

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №183 от 17.02.2022 года срок действия Временного (упрощенного) порядка установления и продления инвалидности будет действовать до первого июля 2022 года включительно.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования наступает в период до первого июля 2022 года, при отсутствии направления на МСЭ ранее установленная группа инвалидности (для ребенка – категория «ребенок-инвалид») будет продлена на шесть месяцев с сохранением причины инвалидности. Тем, кому была установлена категория «ребенок-инвалид» до 18 лет, и срок переосвидетельствования у которых наступает в период до первого июля 2022 года, инвалидность с установлением I, II, III групп продлевается на шесть месяцев в соответствии с заключением бюро МСЭ при последнем освидетельствовании.

С учетом постепенной отмены ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, после первого июля 2022 года действие Временного порядка признания инвалидности заканчивается. В силу вступают новые «Правила признания лица инвалидом», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 г. №588.

Согласно новым Правилам, после 01.07.2022 года, необходимо будет своевременно оформить направление МСЭ. При этом в соответствии как с действующими, так и новыми Правилами признания лица инвалидом, переосвидетельствование может осуществляться заблаговременно, но не более чем за два месяца до истечения установленного срока инвалидности.

Согласно постановлению, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, обновлённый порядок будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) — очный, при личном присутствии, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Напомним, по действующему Временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы.

При этом постановлением устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. Это несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших человека на медико-социальную экспертизу, необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования, проживание пациента в интернате, корректировка индивидуальной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, намерены его обжаловать в вышестоящем учреждении. В этом случае гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со специалистами главного или федерального бюро медико-социальной экспертизы и прохождения повторной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным гражданина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе — справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации инвалида. Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг или почтовым отправлением. При этом, если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.

Дополнительную информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами (ЕКЦ) 8-800-6-000-000, а также на сайте Главного бюро www.14.gbmse.ru в разделе «Дополнительная информация для граждан».