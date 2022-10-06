В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от частичной мобилизации. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ»

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что против 32-летнего жителя Пензы возбуждено уголовное дело за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации (ст. 328 УК РФ). По словам правозащитника, это первое уголовное дело за уклонение от мобилизации, о котором стало известно публично. СКР подтвердил возбуждение уголовного дела.

Житель Пензы отказался подписать повестку в военный комиссариат. По словам Павла Чикова, подозреваемого задержали «при силовой поддержке» ОМОНа, он вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Дело расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР.

В следственном управлении пояснили, что 23 сентября этого года мужчина был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. Не имея законных оснований он не явился по повестке.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в СУ СКР.

Адвокат подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Как объяснил Павел Чиков, согласно разъяснениям Верховного суда, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную службу. Ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) предполагает в качестве наказания лишение свободы до двух лет.

В сентябре Госдума ужесточила наказание по ст. 339 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни). Теперь по этой статье предусмотрено наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.