23.05.2022
17:28
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Экология

В России увеличат штраф за нарушение правил пожарной безопасности

В Госдуме РФ рассматривается законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Штрафы для граждан повышаются в 15-20 раз, для юрлиц — в два-три раза.  Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит 2 млн рублей.

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми значительно усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах.

Своим мнением по этому поводу поделился заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) – главный лесничий республики Андрей Коноплев.

«Действительно, на законодательном уровне происходят изменения, которые повлекут увеличение штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности. Считаю, что это вынужденная и своевременная мера. Зачастую лесные пожары возникают из-за перехода огня из земель иных категорий. То есть несанкционированное, неконтролируемое сжигание сухой травяной растительности попадает в лесной фонд. Данный закон принимается в целях повышения уровня ответственности граждан, а также для предотвращения возникновения лесных пожаров», — отметил А. Коноплев.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)

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