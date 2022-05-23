В России увеличат штраф за нарушение правил пожарной безопасности

В Госдуме РФ рассматривается законопроект, предусматривающий ужесточение штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Штрафы для граждан повышаются в 15-20 раз, для юрлиц — в два-три раза. Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит 2 млн рублей.

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми значительно усиливается ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах.

Своим мнением по этому поводу поделился заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) – главный лесничий республики Андрей Коноплев.

«Действительно, на законодательном уровне происходят изменения, которые повлекут увеличение штрафных санкций за нарушение правил пожарной безопасности. Считаю, что это вынужденная и своевременная мера. Зачастую лесные пожары возникают из-за перехода огня из земель иных категорий. То есть несанкционированное, неконтролируемое сжигание сухой травяной растительности попадает в лесной фонд. Данный закон принимается в целях повышения уровня ответственности граждан, а также для предотвращения возникновения лесных пожаров», — отметил А. Коноплев.