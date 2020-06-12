В России учредили памятную медаль #МыВместе

Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в акцию взаимопомощи «#МыВместе», организованную в период борьбы с коронавирусом. Соответствующее распоряжение «Об учреждении памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»» глава государства подписал накануне Дня России.

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»» учреждена в связи с высокой общественной значимостью акции, организованной в стране в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году.

Напомним, всероссийская акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса «МыВместе» стартовала в апреле. Волонтёры помогают, в первую очередь пожилым и маломобильным гражданам, в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем. Также осуществляют помощь в работе региональных штабов по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Документом также утверждены Положение, описание и рисунок памятной медали, а также образец бланка грамоты к памятной медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».