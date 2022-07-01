В России создадут Фонд пенсионного и социального страхования

Госдумой во втором, основном, чтении принят законопроект о создании с 1 января 2023 года Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Комментируя документ, член Комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова отметила, что законопроектом предлагается оптимизировать действующие структуры, что значительно упростит получение гражданами всех социальных выплат, которые будут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

Функции и полномочия учредителя Фонда пенсионного и социального страхования РФ от имени РФ будет осуществлять правительство РФ, а координацию его деятельности – Минтруд России.

В регионах территориальные органы ПФР реформируются в территориальными органами Фонда пенсионного и социального страхования РФ с одновременным присоединением к ним территориальных органов ФСС, Социального фонда Российской Федерации.

Вместе с основным законопроектом во втором чтении депутатами приняты сопутствующие поправки в действующее законодательство — Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты, пояснила депутат.

Как уже сказано выше, для граждан упрощается процедура получения социальных выплат. При этом перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и маломобильных граждан. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, после реорганизации фондов граждане, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получить все услуги по принципу «одного окна», сказала Галина Данчикова.

Парламентарий акцентировала внимание на важных, в первую очередь, для граждан, направлениях. В частности, о поддержанной депутатами поправке о студотрядах. Молодые люди получают дополнительный плюс — они будут застрахованы, их пенсионные права будут формироваться, что позитивно скажется на их дальнейшей пенсии при наступлении соответствующего страхового случая.

С 2023 года будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. То есть, размер больничного листа, пособия по уходу за ребенком, в связи с беременностью и родами, увеличится с 2023 ода до 2025 года в полтора раза. Эти выплаты будут предусмотрены и для тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами, сказала Данчикова.

Что касается освобождаемых помещений, то по решению правительства РФ, они будут использованы для социальных целей — там будут открыты бюро медико-социальной экспертизы, социальные учреждения для лиц престарелого возраста, пожилого возраста и так далее.

В целом, объединение фондов и внедрение единого тарифа также облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов, резюмировала депутат.