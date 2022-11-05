В России собираются отменить налог при продаже жилья

Госдума рассмотрит законопроект, отменяющий налог при продаже жилья независимо от срока владения им. Сейчас владеть имуществом нужно 3-5 лет, чтобы не платить налог, сообщает ЯкутияМедиа.

По нынешним правилам минимальный срок, при котором не нужно уплачивать НДФЛ, составляет три года. Это касается случаев, когда право собственности получено в порядке наследования, по договору дарения от родственника, по договору пожизненного содержания, в результате приватизации, либо недвижимость является единственным жильем. В остальных случаях срок владения должен составлять пять лет.

Законопроект полностью освободит от уплаты налогов при продаже жилья физлиц, но только если у владельца в собственности нет другого имущества или доли в нем.

Парламентарии также выдвинули иные условия, которые нужно соблюсти, чтобы не платить налог. Так, новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом, когда было продано предыдущее, а кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового.

Аналогичные нормы уже действуют в отношении семей с двумя и более детьми. Они освобождены от уплаты налогов при соблюдении вышеназванных условий, напоминают «Известия«.

