14.07.2020
10:18
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Коронавирус

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной ПОПОВОЙ, сообщает РГ.

Приезжим теперь требуется справка, подтверждающая прохождение теста на СOVID-19 с отрицательным результатом. Тем, у кого такого документа не окажется, необходимо будет в трехдневный срок пройти тест на наличие вируса.

Для граждан России, возвращающихся в страну, предусмотрена аналогичная процедура. Документ может быть представлен на русском или английском языках.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://rg.ru/2020/07/13/v-rossii-s-15-iiulia-otmeniat-obiazatelnuiu-izoliaciiu-dlia-vezzhaiushchih.html
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