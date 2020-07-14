14.07.2020
10:18
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Коронавирус
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной ПОПОВОЙ, сообщает РГ.
Приезжим теперь требуется справка, подтверждающая прохождение теста на СOVID-19 с отрицательным результатом. Тем, у кого такого документа не окажется, необходимо будет в трехдневный срок пройти тест на наличие вируса.
Для граждан России, возвращающихся в страну, предусмотрена аналогичная процедура. Документ может быть представлен на русском или английском языках.
Фото: SakhaLife.ru.
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