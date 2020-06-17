В России пройдет минута молчания

22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Россиян призывают присоединиться к памятной акции «Минута молчания».

В 18 часов 15 минут (по якутскому времени) одновременно во всей России объявляется минута молчания и скорби. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века!

Закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня Всероссийской минуты молчания подписал президент России Владимир Путин.

Минута молчания будет проводиться во всех регионах Российской Федерации в одно и то же время — в 12 часов 15 минут по московскому времени (18 часов 15 минут по якутскому времени).