В России проходит неделя правильного питания

16 октября ООН провозгласил Международным днем продовольствия. В России в это день отмечали День здорового питания.







Министерством здравоохранения РФ 17-23 октября объявлены Неделей здорового питания, которая призывает каждого человека задуматься о своем здоровье, ежедневном рационе и делать осознанный выбор в пользу здоровья.







Ведь питание — один из наиболее важных аспектов здорового образа жизни: от него зависит нормальная жизнедеятельность практически всех органов и систем в организме человека. Научно доказана связь между питанием и развитием основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и некоторых онкологических, которые являются двумя ведущими причинами преждевременной смертности в мире и в России. Кроме того, последние исследования свидетельствуют о том, что люди с избыточной массой тела подвержены тяжелому течению новой коронавирусной инфекции.







Рацион питания современного человека крайне несбалансирован. По данным Всемирной организации здравоохранения, человечество переедает крахмалосодержащих продуктов (хлеба, картофеля) на 10%, сахара — на 30-35%; недоедает мяса — на 25%, молока — на 30%, овощей и фруктов — на 45-50%.







Не лучшим образом питаются и россияне. По данным исследований ученых и Роспотребнадзора, в нашем рационе недостаточно растительных и животных белков, полезных пищевых волокон, микронутриентов (витаминов и минералов), зато переизбыток жиров, особенно жиров животного происхождения, холестерина, сахарозы. Многие злоупотребляют поваренной солью: при норме 5 г в день у женщин этот уровень превышен почти в 2 раза, а у мужчин еще больше.







Несбалансированный рацион питания способствует появлению избыточного веса и ожирения. В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.







ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ, ЭТО НЕ ДИЕТА, А ОБРАЗ ЖИЗНИ.



Основные принципы здорового питания:



Режим питания согласно биоритмам.



Разнообразие рациона — сбалансированность по БЖУ, витаминам, минералами.



Умеренность.



Постепенность изменений, перейдите на канал «10 шагов к здоровью, стройности, красоте» https://t.me/+J5uvyiC9qx4wZDhi



Соответствие еды энергозатратам- баланс расхода энергии.



«Завтрак съешь сам» — завтрак обязателен.



Питевой режим.



Клетчатка и белки в каждый прием пищи.







Здоровье – в ваших руках, вернее, в вашей тарелке здорового питания.