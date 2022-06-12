В России предложили способ снизить цены на жилье

Быстрее, ниже, дешевле: в России предложили массовую загородную застройку.

Рынок недвижимости России, похоже, готов сменить вектор развития. Девелоперам предлагают переключиться с многоэтажек на типовые коттеджные поселки. Для координации работы планируется создать федеральный проектный центр.

Спасательный круг для девелоперов

Предложения по активизации строительства массовой малоэтажной застройки в настоящее время рассматривает Минстрой России. Эта программа может стать спасательных кругом для многих девелоперов, столкнувшихся в последние месяцы с резким – в некоторых регионах на 99% – падением продаж жилья новостройках. Об этом сообщает журнал «Профиль».

Вывод на рынок нового продукта – доступных по цене загородных домов в типовых поселках – при определенных условиях способен восстановить спрос. Возведение многоквартирных домов предполагает более высокие производственные затраты и характеризуется длинным циклом строительства. С каждым этажом возрастают затраты на техническое оснащение здание, инженерные системы, соблюдение норм безопасности и т.д. К тому же нельзя забывать, что чем ближе к центру города, тем дороже земля. Все эти издержки влияют на конечную стоимость квадратного метра.

Заметно дешевле

Загородное малоэтажное жилье, которое могут начать строить по типовым проектам, будет обходиться покупателям заметно дешевле. Кроме того, такой дом можно возвести всего за три месяца. Правда, с новосельем все равно придется повременить до тех пор, пока не будет готов весь поселок. Это предполагает подключение всех домов к инженерным сетям, создание полноценной социальной и транспортной инфраструктуры.

Согласно статистике, самая распространенная общая площадь загородного дома в 2–3 этажа в России сейчас – около 200 кв. метров. У одноэтажных домов несколько меньше – до 140 кв. метров. Этот тренд должен учитываться архитекторами и застройщиками.

Жить и работать удаленно

Другой важный момент – социальная инфраструктура загородных поселений. Одновременно с жильем нужно возводить детские сады, школы, поликлиники, отделения банков, многофункциональные центры госуслуг и т.д. У этих учреждений есть функция, связанная с трудоустройством местных жителей.

Снизить потоки ежедневной «трудовой миграции» можно и за счет создания условий для удаленной работы. Напрашивается организация коворкингов и комьюнити-пространств, которые освободят жильцов поселков от обязательных поездок в город в будни.

Согласно статистике, самая распространенная общая площадь загородного дома в 2–3 этажа в России сейчас – около 200 кв. метров. У одноэтажных домов несколько меньше – до 140 кв. метров. Этот тренд должен учитываться архитекторами и застройщиками.

Кого и где потянет на природу

Учитывая, что большая часть населения России проживает в регионах, где климат умеренно континентальный, малоэтажные дома можно считать идеальными для проживания. Для пилотных проектов типовых коттеджных поселков предпочтительно южное направление – Краснодарский край, Дагестан, Адыгея.

Впрочем, есть хорошие перспективны и у Якутска. Город претендует на звание столицы российской Арктики. Здесь проживают около 360 тыс. человек. Среди жителей много представителей коренных народностей, для которых возможность жить в своем доме за пределами городской черты имеет особую ценность.

Также для реализации проектов типовых поселков интересны территории присутствия крупных корпораций. Предприятия, в том числе расположенные за Северным полярным кругом, нуждаются в рабочих руках. Прежде всего востребованы квалифицированные специалисты, труд которых хорошо оплачивается. Значит, им будет по силам приобретать жилье по ипотечным программам.

Возводить многоквартирные дома на вечной мерзлоте достаточно затратно. У малоэтажного жилья в этом отношении есть явные преимущества. И типовые поселки, построенные на условиях частно-государственного партнерства, способны удовлетворить существующий спрос.