В России предлагают повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в десять раз

В «Единой России» предлагают увеличить штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза и рассчитывать его в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки.

Соответствующие поправки комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству планирует внести ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса РФ в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» в осеннюю сессию. Об этом заявил член профильного комитета Государственной Думы Максим СУРАЕВ.

«Мы предлагаем внести поправки в принятый в первом чтении законопроект сенаторов от «Единой России», которым предусматривается увеличение штрафа за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. Согласно документу, штраф будет рассчитываться от МРОТ и составлять 100 рублей в час. Мы считаем, что его нужно увеличить и рассчитывать в размере 3% от провозной платы (цена авиаперелета или плата за доставку груза). Это защитит интересы людей», — заявил Сураев.

Исходя из средней цены авиабилетов в обоих направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить порядка 250 рублей в час.

«Таким образом, мы в разы повысим штрафные санкции за задержку. Это особенно актуально в ситуациях, когда пассажиры сутки напролет ждут свой багаж. Мера будет стимулировать авиакомпании работать как можно лучше и доставлять багаж своевременно», — подчеркнул парламентарий, уточнив, что размер штрафа предложен по аналогии с уже действующим на железнодорожном транспорте и в рамках закона «О защите прав потребителя» в части неоказания или непредоставления услуги.

Необходимо законодательно установить, с какого момента исчисляется задержка багажа.

«Если происходит задержка вылета или прилета пассажира, то в билете четко обозначено время прибытия. Но по поводу задержки багажа точное время выдачи нигде не указано. В этой ситуации мы считаем, что Минтрансу следует выпустить официальные разъяснения и определить этот промежуток времени, чтобы рассчитывать предлагаемый нами штраф», — отметил депутат, добавив, что профильный комитет Госдумы обратится в Минтранс за уточнением по данному вопросу.

Парламентарий подчеркнул, если предложенных мер окажется недостаточно, то размер штрафа может быть пересмотрен.

«Мы рассчитываем, что предложенная инициатива будет стимулировать авиакомпании и сотрудников аэропортов не допускать таких коллапсов, которые были недавно в аэропорту «Шереметьево», — резюмировал Сураев.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект, подготовленный членами Совета Федерации от «Единой России». Документом предлагаются изменения в статью 120 Воздушного кодекса РФ в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. В частности, проектом закона увеличивается размер штрафа – с 25 до 100 рублей за каждый час просрочки.