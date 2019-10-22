В России появятся новые штрафы

Для владельцев брошенных животных могут ввести штрафы. О возможности введения такой статьи в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) рассказал глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает «Парламентская газета».

Парламентарий отметил, что оставление питомца сейчас запрещено законом об ответственном обращении с животными. Однако санкции за это в административном кодексе отсутствуют.

«Сейчас правительство работает над новой версией административного кодекса. Мы будем туда предложения направлять для того, чтобы появился новый состав административного правонарушения — оставление питомца без передачи новому владельцу либо в приют», — сказал Владимир Бурматов.

Размеры штрафов за такие правонарушения будут обсуждаться «исходя из соразмерности деяний», добавил он. При этом, подчеркнул депутат, они «должны быть увязаны с другими статьями».

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживают снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Поправками в Уголовный кодекс предлагается включить жестокое обращение с животными в число преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет. Такой законопроект в Госдуму внесло Законодательное собрание Санкт-Петербурга.