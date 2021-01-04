В России отказались от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения России отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для одиннадцатиклассников, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный в 2012 году и вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — следует из приказа, который вступает в силу 4 января 2021 года.

Выпускники также могут выбрать для сдачи литературу, физику, химию, биологи, географию, историю, обществознание, английский, немецкий, французский, испанский или китайский языки, информатику, родной язык, родную литературу.

В 2019 году Национальный родительский комитет обращался в Минпросвещения РФ с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По мнению инициаторов обращения, сдача госэкзамена по иностранному языку должна проходить на добровольной основе.

В сентябре 2020 года совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России одобрил исключение иностранного языка из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Как отметил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого привела пресс-служба министерства, решение принято по итогам широких общественных обсуждений. Исключение поддержали в том числе Российская академия образования. За внесение изменений в стандарты выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов РФ.