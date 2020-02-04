04.02.2020
15:20
137
Экология
В России ограничен ввоз насекомых из Китая
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия), в целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019 – nCoV информирует, что с 31 января 2020 года вводятся временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации клещей, нематод, живых насекомых для научно-исследовательских целей, коллекций и предметов коллекционирования по зоологии и ботанике из Китайской Народной Республики.
Фото: Открытые источники
Источник: Государственный инспектор Свинобоев С.И.
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