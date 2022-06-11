В России начались длинные выходные. А следующая рабочая неделя будет на один день короче, сообщает Российская газета

Из-за Дня России, который в этом году выпал на воскресенье, выходные продлятся с 11 по 13 июня включительно. В Роструде напомнили, что сотрудникам, получающим оклад, работодатель не имеет права снижать зарплату за нерабочие праздничные дни. А тем, кто трудится по сдельной схеме, за праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, сообщает Российская газета