11.06.2022
10:12
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Праздники

В России начались длинные выходные

В России начались длинные выходные. А следующая рабочая неделя будет на один день короче, сообщает Российская газета
Из-за Дня России, который в этом году выпал на воскресенье, выходные продлятся с 11 по 13 июня включительно. В Роструде напомнили, что сотрудникам, получающим оклад, работодатель не имеет права снижать зарплату за нерабочие праздничные дни. А тем, кто трудится по сдельной схеме, за праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, сообщает Российская газета

Фото: News.Ykt.ru
Источник: Российская газета

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