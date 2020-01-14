В России изменились правила регистрации транспортных средств

С 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон №283 от 03 августа 2018 года «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». А также административный регламент МВД РФ предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств. В нормативных документах поясняется следующее: вводится привязка кода региона в государственных регистрационных знаках месту регистрации владельца; автовладелец сможет получить государственный регистрационный знак по стандартной процедуре или у иных изготовителей государственных регистрационных знаков (автопроизводителей, автодилеров); вводится запрет на регистрацию транспортных средств на лиц младше 16 лет; в случае обращения представителя владельца транспортного средства по доверенности в простой письменной форме, дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий личность собственника данного транспортного средства; увеличился срок в течение которого можно регистрировать в ГИБДД автомобиль, временно ввезенный в России из другого государства: с 6 месяцев до 1 года.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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