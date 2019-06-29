В России хотят создать площадь государственного флага

Председатель Координационного Совета МГЕР Денис ДАВЫДОВ, выступая на дискуссионной площадке фестиваля «Геральдиум» в Екатеринбурге, предложил создать площадь государственного флага в стране.

Денис Давыдов подчеркнул:

«Уважение к государственным символам, владение основами их правильного использования служат показателями как общей, так и политической культуры в обществе.

Российский флаг был в открытом космосе, поднимался на высочайшие горные пики, даже был на самой высокой точке Антарктиды и на «подводной верхушке планеты», российские исследователи первыми достигли дна Северного Ледовитого океана и водрузили там триколор. Флаг – это государственный символ нашей страны, он олицетворяет величие государства, единство, его историю, традиции.

В канун 350-летия российского триколора «Молодая Гвардия» выступает с предложением создать в нашей стране площадь государственного флага. При выборе места для главного государственного символа необходимо учесть розу ветров, чтобы он развевался круглый год.

На мой взгляд, такая достопримечательность станет одним из главных архитектурных символов России, как напоминание о многовековой истории нашего Отечества».

Напомним, Свердловское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» организовал геральдический фестиваль. На двух дискуссионных площадках участники обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания и выработку новых инструментов работы с молодежью. Эксперты рассказали о важности государственных символов в формировании положительных образов и их влиянии на патриотическое воспитание поколений. Завершился форум массовым исполнением Гимна России. Молодогвардейцы также растянули полотно из 95 флагов городов Свердловской области и флага России.