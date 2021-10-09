В Роспотребнадзоре Якутии хотят ограничить работу заведений до 22 часов

Замруководителя Роспотребнадзора республики Изабелла САМОЙЛОВА в эфире передачи «Якутия. Live» заявила, что внесет предложение об ограничении работы заведений общепита до 22 часов, передает ЦУР Якутии.

Ведущий программы Иван ЛУЦКАН спросил Изабеллу Самойлову, почему заведения могут работать именно до полуночи. «Неужели после полуночи ковид засыпает?», — вопросил ведущий.

«Если говорить с точки зрения простого человека, до 12 часов употребляющий алкоголь человек может себя контролировать, а после полуночи — нет. Это по-простому если говорить», — ответила Самойлова.

Луцкан согласился, отметив, что в ночных клубах маски никто не носит, что «там обнимашки и поцелуи». Однако он заметил, что в заведениях общепита порядки более строгие.

«Да, там ты поужинал, поел, взял своим близким порцию и унес домой. Это до 12 часов можно сделать. Я бы еще больше сократила — до 22 часов, например», — сказала Самойлова.

«Предлагайте», — ответил ведущий. «Предложу», — закончила интервью заместитель руководителя ведомства.

Неделю назад глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ ужесточил указ по ограничениям. Отменены все развлекательные мероприятия, половина работников пошла на «дистанционку».

Вопросы для телепередачи готовит ЦУР Якутии на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».