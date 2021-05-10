В родительский день будут ездить шесть автобусов

В Радоницу увеличится количество автобусов, маршрут которых проходит рядом с кладбищами Якутска.

11 мая в Радоницу увеличится количество городских и пригородных автобусов, маршрут которых проходит рядом с кладбищами. Такое решение принято на совместном заседании Оперативного штаба городского округа «город Якутск» и Комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки, в целях соблюдения пассажирами социальной дистанции.

По информации руководителя МУП «ЯПАК» Валерия Домотова, на пригородной линии задействовано 27 пригородных автобусов, которые проходят ежедневную дезинфекцию.

«К родительскому дню подготовлено 6 автобусов. Для того, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, проводится определенная работа. Также хочу отметить, что с 11 мая дачные автобусы приступают к летнему графику работ. Разработан график автобусного маршрута 119 по маршруту Автовокзал-Маганское кладбище-Автовокзал. До 10 мая автобусы ездили по ограниченному графику», — отметил Валерий Домотов.

Как сообщили в НО «Союзавто», проверено состояние автобусов на предмет обработки дезинфицирующими средствами. Информация об обеспечении пассажирам социальной дистанции в родительский день, переданы автобусам №5, №20, №35, которые ездят вблизи кладбищ. Также будет подготовлен резерв, увеличен график движения автобусов.

Глава города Евгений Григорьев поручил проконтролировать наполняемость пригородных, городских автобусов, участить график движения и количество автобусов.

«Для предотвращения массового скопления людей, будет официально запрещена уличная торговля цветами вблизи кладбищ», — подчеркнул Евгений Григорьев.

В родительский день Департамент по предпринимательству, потребительского рынка, развития туризма совместно с полицией МУ МВД России «Якутское» проведут рейд для пресечения уличной торговли рядом с кладбищами г. Якутска.