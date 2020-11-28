В РКБ №3 состоялся семинар, посвященный ранней диагностике рака груди

“Около 90% случаев заболевания раком груди при условии своевременной диагностики, поддаются лечению. Поэтому женщинам очень важно следить за состоянием молочных желёз и общим самочувствием», — заявила в своем выступлении на семинаре заведующая отделением лучевой диагностики Республиканской клинической больницы №3, доцент кафедры хирургических болезней и стоматологии ФПОФ СВФУ им. М. К. Аммосова, кандидат медицинских наук Наталья Слепцова.

Ее выступление было посвящено вопросам ранней диагностики рака молочной железы, возможностям рентгеновской маммографии, ультразвукового исследования молочных желез в выявлении непальпируемого рака молочной железы с демонстрацией наглядных клинических примеров пациентов, проходивших обследование в РМЦ, ОЛД ГАУ РС(Я) «РБ1-НЦМ», классификации BI-RADS, нормативным документам, регламентирующим проведение обследования молочных желез. Семинар «Актуальные вопросы профилактики и ранней лучевой диагностики рака молочной железы» прошел 26 ноября в г.Якутске. Его организатором выступила РКБ №3.

Приветствуя участников семинара, заместитель главного врача «РКБ №3», депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Вера Никифорова отметила актуальность и злободневность темы, которая заключается в том, что согласно статистике, рак молочной железы занимает лидирующую позицию по заболеваемости и смертности среди онкологических болезней у женского населения во всем мире. «От профилактики и ранней диагностики заболевания зависят исход лечения и качество жизни пациента. Поэтому врачам первичного звена очень важно проводить целенаправленную лечебно — профилактическую, диагностическую работу с населением», — подчеркнула замглавврача.

Большой интерес у участников семинара — практикующих врачей «РКБ 3» — заведующих поликлиникой, терапией, терапевтов, онколога, хирурга, гинеколога, рентгенологов, УЗД, врача-ординатора по рентгенологии) вызвало выступление заведующей Республиканским маммологическим центром ГАУ РС(Я) «Республиканская больница 1-Национальный центр медицины», председателя регионального отделения РООМ, кандидата медицинских наук Любови Коростелевой.



Она подробно рассказала о факторах риска, скрининге рака молочной железы и о деятельности РМЦ. Также приглашенный эксперт напомнила о важности профилактики и самообследования.

В ходе дискуссионной части семинара, который прошел в виде диалога, было задано много вопросов, касающихся различных аспектов выявления и современных подходов в лечении данного заболевания. На что эксперты постарались дать исчерпывающие ответы. В завершение мероприятия, участники поблагодарили спикеров и выразили пожелания, чтобы подобные семинары, дискуссии, затрагивающие актуальные вопросы современного здравоохранения проводились чаще.