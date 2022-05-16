В РКБ №3 рассмотрели роль среднего медперсонала в здравоохранении

В Международный день медицинской сестры в Республиканской клинической больнице №3 прошел семинар «Роль среднего медицинского персонала в системе здравоохранения», приуроченный к 90-летию больницы, являющейся одной из старейших медицинских организаций республики с богатой историей и традициями, заложенными с начала открытия.

В ходе семинара, были рассмотрены такие темы, как роль медсестры в реабилитации после covid — 19 и в амбулаторно — поликлинических условиях, особенности ухода за стомами, профилактика падений у пациентов старшего возраста, введение единого диспетчерского центра в работе колл центра, организация преаналитического этапа лабораторных исследований, роль ПЦР в диагностике ВПЧ. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с этикой и деонтологией в работе медперсонала, то есть правилам и нормам поведения при взаимодействии с пациентом и его родственниками. Примечательно, что в качестве лекторов перед коллегами выступили сами медицинские сестры и фельдшеры из различных структурных подразделений ГАУ РС(Я) “РКБ №3».

“Лично для меня семинар был очень полезным в части обретения новых теоретических знаний и практических навыков. Участие в нем дает стимул для дальнейшего развития, как специалиста», — делится впечатлениями старшая медсестра Гериатрического центра РКБ №3 Наталья Матвеева. «Кроме того, он дал нам всем – и выступающим, и слушателям, возможность отточить навыки выступления перед широкой аудиторией и научиться давать конструктивную обратную связь», — отмечает Наталья Николаевна.

«Век живи, век учись!» – это то, что я могу сказать про семинар. Слушала с большим интересом», — дополняет отзыв коллеги старшая медсестра Центра предиктивной медицины и биоинформатики РКБ №3 Марианна Хаптагаева.

По словам медсестер, такой семинар, адресованный именно среднему медперсоналу, был проведен впервые и вызвал только положительные отклики у большого и дружного коллектива РКБ №3, где насчитывается 550 штатных работников.

«Спасибо всем организаторам, и, прежде всего, нашему главврачу Ольге Викторовне Татариновой и старшей медсестре Любовь Феофановне Колесовой за поддержку всех наших начинаний, создание теплой и доброжелательной атмосферы, привлечение внимания к самым актуальным темам и возможности поделиться опытом!» — выразила благодарность Марианна Николаевна. Планируется, что семинар, посвященный роли среднего медперсонала в системе здравоохранения, станет в РКБ №3 ежегодным и будет проводиться в Международный день медсестры.