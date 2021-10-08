В РКБ №3 применяют новый тренажер для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы

С 23 по 27 сентября 2021 года инструктор — методист ЛФК амбулаторного отделения медицинской реабилитации ГАУ РС(Я) «РКБ№3» Феодор Попов прошел обучающий цикл по реабилитации с использованием тренажера «Redcord» в подмосковном городе Подольск.

Слушателями курса стали врачи — специалисты, инструкторы ЛФК из разных регионов России. В ходе обучения, они на практике ознакомились с особенностями работы на тренажёре. Интересно то, что тренажер также можно использовать в качестве инструмента для «диагностики» и тестирования возникновения боли. Для этого специалистами оцениваются напряженность, болезненность мышц из разных позиций и фиксации пациента.

Как сообщил врач физической медицинской реабилитации РКБ №3 Артем Григорьев, в этом году приобретен тренажер «Redcord», который применяется для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно — двигательного аппарата и заболеваниями нервной системы в амбулаторных условиях. Методика с использованием тренажера «Redcord» основана на выявлении слабых звеньев и их коррекции путем стимуляции дезактивированных и ослабленных мышц, что способствует восстановлению утраченной функции. Так, в процессе лечения и тестирования используются специально подобранные упражнения и приемы на специализированной подвесной системе, которые дают быстрый и долговременной результат.

В настоящее время в амбулаторном отделении медицинской реабилитации РКБ №3 уже проходят занятия на данном тренажере. Примечательно, что все пациенты отмечают положительную динамику.