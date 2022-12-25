В РФ с января 2023 года повысятся зарплаты и пенсии

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Новый год жители России встретят с приятными сюрпризами от государства. Законодательные новшества затронут всех россиян, поскольку с 1 января 2023 года повысят минимальный размер оплаты труда. Это, в свою очередь, приведет в будущем году к увеличению размера выплат и пособий.

Также с 1 января произойдет индексация пенсий и появится новое универсальное пособие. Итак, рассмотрим эти 3 важных социальных новшества.

1. МРОТ и прожиточный минимум.

С 1 января МРОТ повысится до 16 242 рублей. По сравнению с 2022 годом минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,3%. Средний размер прожиточного минимума на 2023 год составит 14 375 рублей. Для трудоспособного населения – 15 669 рублей, для пенсионеров – 12 363 рубля, для детей – 13 944 рубля. По сравнению с 1 июня 2022 года повышение прожиточного минимума составит около 3,3%. Таким образом, величина МРОТ будет выше прожиточного минимума на 4%.

2. Пенсии.

С 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 4,8%. В денежном эквиваленте пенсии, в среднем, подрастут на тысячу рублей. По сравнению с январем 2022 года пенсионные выплаты вырастут на 15,3% с учетом прошедшей этим летом внеплановой индексации. Средний размер пенсии по старости неработающего российского пенсионера составит 21 782 рубля.

3. Универсальное пособие.

С 1 января в России вводится универсальное пособие, которое заменит шесть действующих в настоящее время выплат: по беременности и на детей в возрасте до 17 лет. Такая поддержка положена россиянам, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие водится на каждого ребенка в семье, размер выплаты зависит от нуждаемости семьи. Для оформления универсального пособия нужно подать заявление без дополнительных справок на портале Госуслуги или лично в МФЦ.

Источник: pressa40.ru