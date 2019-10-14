В аварии пострадали 2 человека

12 октября, в 13:15, на РАД «АМГА» 22 км. + 815м. автоледи 1967 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Марч», не справившись с рулевым управлением транспортного средства, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с попутно ехавшим сзади автотранспортом марки «ПАЗ- 32054» водитель 1968 г.р.

В результате ДТП оба транспорта съехали с проезжей части дороги. Помимо водителя в а/м «Ниссан Марч» на переднем пассажирском сидении находился пассажир — мужчина 1988 г.р., который в момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности.

В результате аварии в травматологическое отделение больницы с.Майя обратились с различными ушибами с а/м «Ниссан» водитель и пассажир-мужчина. Им назначено амбулаторное лечение.

Женщина имеет 5 лет водительского стажа по категории «В,В1». За текущий год к административной ответственности не привлекалась.

Водитель «ПАЗ-32054» имеет 3 года водительского стажа по категории «А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,ВЕ,СЕ,С1Е,М». За этот год привлекался 2 раза к административной ответственности по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ и по ч.1 ст.12.27 КоАП РФ.

Госавтоинспекция рекомендует всем водителям, в связи с гололедом, осуществлять движение с учетом погодных и дорожных условий: не превышайте скорость – лучше, напротив, снижайте ее до минимальной, особенно в местах расположения образовательных учреждений, торговых центров, вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Своевременно очищайте стекла автомобиля от налипшего снега, чтобы обеспечить полноценный обзор на дороге. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности — при экстренном торможении, а тем более в случае столкновения — это убережет Вас от получения травм.

Пешеходам в условиях гололеда также необходимо принять дополнительные меры для обеспечения своей безопасности: категорически исключить возможность перехода дороги в неустановленных местах. Но даже на пешеходном переходе не следует резко выскакивать на проезжую часть – на скользкой дороге даже опытный водитель не может остановить автомобиль мгновенно, да и тормозной путь в условиях гололеда значительно увеличивается. Лучшее правило для пешехода: прежде, чем начать переходить дорогу- остановись! В условиях гололеда этот совет приобретает особую актуальность. Будьте внимательны и осторожны на дорогах республики!