В результате правонарушения без света остались 409 человек

В результате правонарушения без света оставались 409 человек, котельная, школа и детсад.

19 марта в 15 ч 55 мин по якутскому времени в Центральную диспетчерскую службу Сахаэнерго поступило сообщение об отключении воздушной линии 10 кВ фидер№1 в городе Среднеколымске действием релейной защиты. Энергетики оперативно выехали на обход и зафиксировали факт падения сторонней опоры со следами спила на воздушную линию 10 кВ вблизи трансформаторной подстанции, вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание. Противоправное действие неизвестных лиц в охранной зоне объектов энергетики привело к отключению электроэнергии в домах, где проживает 409 человек, а также котельной, школы и детского сада.

После выяснения причины технологического нарушения персоналом Среднеколымского РЭС проведены восстановительные работы.

По факту данного проишествия энергетики обратились в полицию. В ходе работы правоохранительных органов задержан мужчина 1997 года рождения, который признался в содеянном. По законодательству данный гражданин обязан возместить причиненный предприятию ущерб.

Энергетики напоминают, что любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны объектов энергетики, в том числе электростанций, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность. Работы, проводимые в непосредственной близости от линий электропередачи и энергогобъектов, часто приводят не только к повреждениям инфраструктуры энергетики, но и к серьезным травмам людей от поражения электрическим током, порой не совместимым с жизнью.