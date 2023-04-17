17.04.2023
11:28
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Происшествия

В результате пожара погибла женщина

Женщина погибла в результате пожара в Якутске.

Возгорание в бесхозном строении произошло вечером 16 апреля.

Женщина погибла в результате пожара, который произошел вечером 16 апреля в Якутске. Об этом сообщает МЧС республики.

Сообщение о возгорании в бесхозном строении на улице Дзержинского поступило в 22:24. На момент прибытия пожарных оно горело открытым огнем. В результате строение повреждено по всей площади, на месте обнаружено тело погибшей женщины 1990 года рождения.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона, а также 4 человека и 2 единицы техники РСЧС.

Фото: архив ГУ МЧС России по Якутии
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии

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