В результате подрыва льда наблюдается небольшой спад воды в Кангалассах

Об этом 23 мая на брифинге сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. Он отметил, что в связи с интенсивным ростом уровня на реке Лена и ожидаемым затоплением низменных участков на территории Усть — Алданского, Мегино-Кангаласского, Намского районов, п. Жатай и города Якутска, в эти дни работала оперативная группа во главе с председателем Госкомобж Дмитрием Лепчиковым. Ими были приозведены подрывы льда на реке Лена 22 и 23 мая. Взрывные работы выполнены успешно. В результате этого сегодня наблюдается небольшой спад воды в Кангалассах, Тулагино, Едейцах и Капитоновке.

«Надо признать, что органами местной власти совместно с республиканскими властями проводится планомерная работа по оповещению населения, отгону скота на безопасные места и организации пунктов временного размещения», — подчеркнул Садовников.

Но вместе с тем, в микрорайоне Даркылах Якутска и населенном пункте Кангалассы подтоплены жилые дома, дворы. Дмитрий Садовников озвучил, что работа по подсчету ущерба и ликвидации последствий паводка здесь будет проведена после спада воды. Кроме этого, первый вице-премьер сообщил, что по желанию сельхозтоваропроизводителей в КЧС республики создана специальная рабочая группа по содействию заполнения низменных участков, луговых угодий и озер паводковой водой.

Также Садовников представил информацию по леспожарной обстановке в республике. Сегодня в республике действует один лесной пожар, на тушение которого привлечено 42 чел. и 3 ед. техники. С начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 14 лесных пожаров на 128 га. В аналогичный период прошлого года в Якутии было зарегистрировано 76 лесных пожаров на более 12 тыс. га. Сегодня на выполнение лесоавиационных работ по патрулированию и тушению лесных пожаров задействованы 9 воздушных судов. На завтра запланирован вылет самолета-зондировщика в вилюйскую группу районов для искусственного вызывания осадков.

Основной причиной зарегистрированных в этом году лесных пожаров является нарушение населением правил пожарной безопасности. Минэкологии Якутии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать требования пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо в прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

