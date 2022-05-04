В результате опрокидывания трактора пострадал ребенок

3 мая в дежурную часть Отд. МВД по Таттинскому ОМВД поступило сообщение о том, что в больницу с.Ытык –Кюель с автотравмой обратился 11-летний мальчик из с.Чымнайы (65 км. от районного центра).

По предварительной информации сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 2 мая около 22 часов вечера 30-летний мужчина управляя трактором МТЗ-81.1 марки “Беларус”, следуя со стороны летника «Добуя» в сторону с.Чымнайы с одним пассажиром – ребенком 11 лет, при подъеме не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание трактора на левый бок походу движения.

В результате происшествия несовершеннолетний получил ушиб нижней части спины и тазобедренного сустава. Пострадавший мальчик был доставлен и госпитализирован в хирургическое отделение Таттинской ЦРБ.

В ходе проверки установлено, что мужчина — тракторист права вождения транспортными средствами любой категории не имеет, в том числе удостоверения тракториста, в течении года административных нарушений по линии ГИБДД не имеет. Трактор МТЗ-81.1 марки “Беларус” на учете ГИБДД в установленном порядке не состоит. В момент ДТП водитель трактора был трезв – акт освидетельствования показал отрицательный результат.

Из объяснений мужчины следует, что трактор одолжил у знакомого, чтобы съездить в летник, на обратном пути при подъеме из-за грязи колеса трактора начали скользить, в результате не смог справиться с управлением “Беларус”.

Местом ДТП является проселочная дорога. Авария произошла в темное время суток. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 22.8 ПДД РФ запрещается перевозить людей: вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения; сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

До сих пор, как показывает практика, некоторые водители считают, что ремень – это что-то лишнее и пользоваться им можно по своему усмотрению. Обязанность водителя и пассажиров пристегиваться до начала движения указана в п.2.1.2 ПДД РФ, ответственность за нарушение которого влечет наложение штрафа в размере 1000 рублей согласно ст. 12.6 КоАП РФ. Помимо этого, на пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, так же может быть наложен штраф в размере 500 рублей согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

То же самое касается и правил перевозки детей, которые определены п. 22.9 ПДД РФ, за нарушение которого налагается штраф по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в размере 3000 рублей. Случаев, когда из-за пренебрежения этими простыми требованиями Правил, страдают люди, в том числе и дети.

Уважаемые водители! Перед началом движения проконтролируйте – все ли пассажиры пристегнуты. Госавтоинспекция напоминает, что в случае ДТП с пострадавшими ответственность за пострадавших пассажиров будет нести именно водитель.