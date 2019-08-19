В результате мер принудительного исполнения должником погашен многомиллионный долг

В отношении должников судебные приставы-исполнители применяют широкий комплекс мер принудительного исполнения. Одна из таких мер побудила должника-организацию расплатиться с многомиллионной задолженностью по налогам. Так, в Ленском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) окончено фактическим исполнением исполнительное производство о взыскании налоговых платежей.

Долгое время строительная компания не предпринимала мер по погашению накопившейся задолженности. В отношении неплательщика судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации на объекты недвижимого имущества. В результате этой меры должником произведена оплата задолженности в полном объеме на сумму свыше 2,4 млн рублей. Запрет на совершение действий по регистрации на объекты недвижимого имущества снят.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременном погашении имеющихся задолженностей во избежания применения мер принудительного исполнения, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить долги можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления ФССП по республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (бесплатно скачать в Play Market, AppStore и Windows Phone).

Кроме того, произвести оплату задолженностей можно, воспользовавшись терминалами мгновенной оплаты, а также по реквизитам в банках.