В результате ДТП загорелся автомобиль

10 сентября, примерно в 16 часов, пожилой мужчина 73 лет, управляя автомобилем «Сузуки Эскудо», при выезде с обочины по Намскому тракту 26 км. в сторону с. Тулагино, не убедился в безопасности своего маневра и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением 42-летним водителем, который следовал со стороны п. Кильдямцы в сторону с. Тулагино. В последствии столкновения «Сузуки Эскудо» допустила опрокидывание с последующим возгоранием, огонь был локализован.

В результате ДТП пенсионерка 73 лет – пассажирка «Сузуки Эскудо», получила травму головы и различные ушибы, ей назначено амбулаторное лечение.

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Водитель «Сузуки Эскудо» поясняет, что когда выехал на дорогу с поворотом налево в сторону заезда, вдруг почувствовал удар сзади и машина резко перевернулась.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у автомобилистов факта употребления алкогольных напитков.

Предварительной причиной аварии является выезд водителя «Сузуки Эскудо» с обочины, не убедившись в безопасности своего маневра.

Госавтоинспекция настоятельно обращается к участникам дорожного движения быть аккуратными и осторожными на дорогах! Смотрите внимательно дорожные знаки по пути движения на транспортном средстве, убедитесь в безопасности своего маршрута! Прежде всего держите скоростной режим! Если серьезно рассмотреть данное ДТП в отдельности, становится ясно, что его участники могли избежать печальных последствий: убедиться в безопасности маневра, снизить скорость, пропустить попутные транспортные средства – сохранить свое здоровье и имущество. Соблюдайте правила дорожного движения! Берегите друг друга!