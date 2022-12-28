В результате ДТП пострадал ребенок

27 декабря около 13:30 в г. Якутске возле дома 33 на ул. Интернациональная 44-летняя женщина — водитель, управляя автомобилем Тойота Вокси, не справилась с рулевым управлением, в результате чего выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, совершила столкновение с автобусом марки ПАЗ под управлением 43-летнего водителя.

В результате автоаварии пассажир Тойота Вокси – девочка 8 лет получила травму руки, назначено стационарное лечение.



Со слов матери ребенка следует, что девочка в момент происшествия находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности. Автоледи признается, что не справилась с рулевым управлением.

Оба водителя были трезвые, травм не получили.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать Правила дорожного движения и не рисковать жизнями тех, кто вас окружает!

Берегите себя и своих близких!