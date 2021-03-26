В режиме онлайн проходит III Слет молодых профсоюзных активистов Якутии

Сегодня к концу рабочего дня защитой проектов завершится III Слет молодых профсоюзных активистов Якутии, который стартовал вчера. В этом году Слет проходит в онлайн-формате, в нем принимают участие молодые профсоюзные активисты со всех отраслевых профсоюзных организаций.

Вчера на торжественном открытии III Слета участников приветствовали председатель Федерации профсоюзов республики Николай Дегтярев, секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России – представитель ФНПР в Дальневосточном федеральном округе Максим Саенко, заведующий отдела культурно-просветительской и спортивной работы Федерации профсоюзов Узбекистана Рахматилла Карабаев, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Якутии Ирина Бурцева.

В первый день Слета проведена работа в трех разделах: «Республика Саха (Якутия)», «Профсоюзы России и стран СНГ» и «Лидеры профсоюзов Якутии». Во всех секциях прошли интересные встречи с профсоюзными лидерами, которые рассказали об особенностях профсоюзной работы, обсудили актуальные вопросы.

Так, в разделе «Республика Саха (Якутия)» в качестве приглашенных экспертов приняли участие народный депутат Михаил Гуляев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, директор Республиканского информационно-аналитического центра условий труда – Исследовательской лаборатории экспертизы условий труда Николай Черепанов, социальный педагог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Александр Петухов, председатель профсоюзной ячейки «ЧТЗ — Уралтрак» Елена Мельникова, а также председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев, председатель Молодежного совета Федерации Ирина Бурцева.

Раздел «Профсоюзы России и стран СНГ» III Слета молодых профсоюзных активистов собрал профсоюзных лидеров со многих регионов страны и Узбекистана. Так, своим опытом работы в профсоюзах поделились профсоюзные лидеры из Саратовской, Белгородской, Сахалинской, Мурманской, Вологодской, Оренбургской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Узбекистана. Также в данном разделе экспертом выступил председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия) Александр Ким-Кимэн.

В разделе «Лидеры профсоюзов Якутии» о правозащитной работе, работе по мотивации профсоюзного членства, а также опыте работы в профсоюзах рассказали лидеры отраслевых профсоюзных организаций республики.

Сегодня работа Слета продолжилась. Молодые профсоюзные активисты оформили регистрацию на региональный этап Всероссийской молодежной программы ФНПР «Стратегический резерв-2021». В 16-00 ч. начнется защита проектов. Ожидается, что молодыми профсоюзными активистами будут презентованы интересные проекты, озвучены новые креативные идеи.