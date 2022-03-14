В республике запустили горячую линию для помощи якутянам, находящимся за рубежом

В настоящее время согласно данным горячей линии 122 и других источников, за пределами Российской Федерации находится 77 жителей Якутии. Всем им оказывают консультационную, организационную и иную помощь. Об этом сообщается на сайте Министерства по внешним связям и делам народов республики.

Большая часть граждан, находящихся за пределами страны, являются туристами. Основная проблема, с которой столкнулись туристы в последние дни – отмена обратных рейсов авиакомпаний.

Совместно с Росавиацией и Ростуризмом идёт работа по информированию граждан о планируемых вывозных рейсах на воздушных судах туроператоров и иных авиакомпаний. Ближайшие вывозные авиарейсы из Египта и Шри-Ланки будут организованы 14-16 марта.

Со всеми гражданами, обратившимися на горячую линию 122, министерство по внешним связям и делам народов находится в прямом контакте, направлены рекомендации МИД России.

На особом контроле – ситуация со студентами, проходящими обучение за рубежом.

Напомним, что министерство запустило круглосуточную горячую линию «по вопросам граждан, находящихся за пределами Российской Федерации» (для абонентов из-за пределов республики следует набирать 8-800-100-60-59 или +7-800-100-60-59), подпункт кнопка 3.

Также всем находящимся за рубежом рекомендуется зарегистрироваться в мобильном приложении МИД России «Зарубежный помощник», предназначенным для взаимодействия с МИД РФ и информирования о чрезвычайных ситуациях. Приложение доступно для скачивания по следующим ссылкам:

✔️для IOS: https://apps.apple.com/ru/app/mid-rossii/id912668927

✔️для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.site..