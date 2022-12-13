Модернизация первичного звена здравоохранения коснулась не только строительства крупных больниц, но и обеспечило обновление ФАПов и врачебных амбулаторий по всей территории Якутии. Для этих целей в 2022 году закуплены быстровозводимые модульные конструкции на сумму 298 млн. рублей.

В результате, в республике введут 19 врачебных амбулаторий и ФАПов в селах Чкалов Аллаиховского, Харбалах Верхневилюйского, Нелемное Верхнеколымского, Абага Олекминского, Андрюшкино Нижнеколымого, Ус-Кюель Усть-Алданского, Сайды Верхоянского улуса, Усть-Куйга Усть-Янского, Белькачи Усть-Майского, Абага Амгинского, Кюсюр Булунского, Нюя Ленского, Аппаны Намского, Хатын-Сысы Нюрбиного, Томтор Оймяконского, Усун-Кюель Сунтарского, Иенгра Нерюнгринского, Хоробут Мегино-Кангаласского районов.

«Для жителей Якутии возможность получить медицинскую помощь рядом с домом крайне важно. Наши населенные пункты зачастую расположены достаточно отдаленно от райцентров, поэтому решения программы модернизации по строительству медицинских пунктов, оснащению их медоборудованием, привлечению кадров создают достойные условия для жителей сел», — отметила министр здравоохранения Лена Афанасьева.

Модернизация службы здоровья позволит существенно улучшить оказание медицинской помощи и повысить удовлетворенность населения на местах.