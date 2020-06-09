В республике продолжается борьба за леса

На территории республики принимаются меры по тушению 3 лесных пожаров в Кобяйском, Усть-Майском улусах и Якутске общей площадью 3 743,0 га. Из них локализовано 2 лесных пожара, расположенных на территории Кобяйского, Усть-Майского улусов на общей площади 3 728,0 га. На тушении пожаров задействовано 133 человека и 2 единицы техники. За прошедшие сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на площади 39,1 га, На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 4 термоточек на площади 18 216,0 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда и в землях ООПТ зарегистрировано 98 лесных пожаров общей площадью 34 455,2 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 60 лесных пожаров на площади 4 831,2 га. В зоне контроля 38 лесных пожаров на общей площади 29 624,0 га.