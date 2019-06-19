В республике приостановили выдачу разрешений на посещение ООПТ

На территории Якутии начинается жаркая, сухая погода, что может повлечь возникновение лесных пожаров. Так, в ряде районов Якутии решениями органов местного самоуправления установлен особый противопожарный режим (ОПР) – в Алданском, Усть-Алданском, Томпонском, Эвено-Бытантайском районах и ГО г. Якутска. В Верхоянском районе действует режим ЧС муниципального характера.

Дирекцией биоресурсов и ООПТ РС(Я) Минэкологии Якутии в целях принятия дополнительных мер по недопущению лесных пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций в лесах на ООПТ издан приказ о приостановлении выдачи разрешений на посещение ООПТ республиканского значения в районах, где установлен ОПР.

Всего в республике проведено 2778 разъяснительных работ для граждан, планирующих выехать на ООПТ республиканского значения, выдано 1922 памяток о правилах пожарной безопасности и об ответственности за все случаи нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах ООПТ.

Напоминаем лицам, планирующим посетить ООПТ республиканского значения, о запрете нахождения на ООПТ без разрешительных документов, а также о строгом соблюдении природоохранного законодательства и пожарной безопасности в лесах.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.