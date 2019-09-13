Алексей Колодезников: В республике отгружено 85% запланированных грузов

12 сентября первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников провел совещание правительственной комиссии РС(Я) по организации перевозки грузов в период навигации.

Сегодня в Якутии в рамках перевозок водным транспортом отгружено 1 млн. 58 тыс. тонн грузов, доставлено 1 млн 061 тысяч тонн, в том числе в арктические улусы – 391, 2 тысячи тонн.

«Сегодня в республике отгружено 85% грузов, запланированных в навигацию этого года. Сейчас особые условия на реке Лена, что связано с низкими уровнями воды. Поэтому суда идут с неполной загрузкой. Для нас очень важно обеспечить арктическую навигацию. В понедельник-вторник мы работали в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района. Рабочая группа рассмотрела вопрос завоза грузов в Верхоянский, Эвено-Бытантайский и Усть-Янский улусы. Объемы грузов для обеспечения жизнедеятельности населения до открытия автозимников, завезены», — отметил Колодезников.

Отдельное решение принято по доставке топлива в село Казачье. Еще существует потребность завоза угля для Депутатского и Усть-Куйги.

Первый вице-премьер подчеркнул, что в этом году очень важно открыть в более ранние сроки автозимники, чтобы своевременно обеспечить доставку грузов до Верхоянского и Эвено-Бытантайского улусов.

«Все решения приняты, они позволят стабильно провести отопительный сезон в республике», — сказал Алексей Колодезников.

Он сообщил, что сегодня идет завершение отгрузки с Олекминска сырой нефти. Там сейчас находятся два состава. Эти объемы пойдут в Кюсюр и Тикси Булунского района.

По арктическому завозу была проблема по поставке топлива для Таймылыра. По информации Колодезникова, получено разрешение на разовую проводку одного судна по морю, которое сейчас уже находится в пути.

«Отдельно мы контролируем поставку авиакеросина для города Якутска, для наших авиакомпаний. 3 судна мы разгрузили на Покровской нефтебазе и топливо уже находится в Якутске. Сейчас идут дноуглубительные работы на подходах к Якутской нефтебазе. Мы в 20-х числах эти работы завершим и суда смогут подойти к Якутской нефтебазе. Сейчас в Осетрово идет работа по загрузке топлива на судна, также авиакеросин к нам будет поступать по железной дороге в Нижний Бестях», — озвучил Колодезников.

По линии министерства сельского хозяйства республики в навигацию этого года по заявкам арктических улусов запланирована поставка 453 тонн сельскохозяйственной продукции: картофеля и овощей открытого грунта. Сегодня в пути находится 64, 5 тонны в сторону Булунского, Жиганского и Усть-Янского районов. В настоящее время производится выгрузка рыбы с первого тура теплоходов-рефрижераторов предприятия «Туймаада-Агроснаб» – «Магдебург» и «Михаил Мальчиков» в общем количестве 546 тонн и одновременно загрузка социально значимых продуктов питания, картофеля и овощей открытого грунта. По окончании загрузки отплытие суден планируется 15 сентября.

На совещании также заслушана информация о гидрологической и судоходной обстановке на реках республики, о ходе перевозки жизнеобеспечивающих грузов, проблемных вопросах завоза в навигацию 2019 года. Подводя итоги совещания, первый вице-премьер поручил взять на контроль разгрузку грузов на Индигирке, где необходимы краны, и доставку до пунктов назначения сырой нефти. Кроме этого, Алексей Колодезников указал минсельхозу уделить большое внимание целости и сохранности сельхозпродукции при перевозке в арктические районы, где уже минусовая температура.