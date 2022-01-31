В республике оценят все объекты недвижимости

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Республики Саха (Якутия)

В соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) информирует о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Саха (Якутия) зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237- ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить в Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр государственной кадастровой оценки» (далее ГБУ РС(Я) «ЦГКО») декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Кирова, д. 28, каб. 406, тел/факс: (4112) 39-83-00 доп. 3121.

Форму подачи декларации можно скачать на сайте ГБУ РС (Я) «ЦГКО» в разделе «Информация» / «Подача деклараций о характеристиках объектов недвижимости».

Распоряжение о проведении государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), опубликовано на сайте Министерства в разделе «Деятельность» / «Государственная кадастровая оценка» / «Нормативно-правовые акты».

Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 20.01.2022 № Р-111