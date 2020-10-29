В республике объявили конкурс на пользование рыболовными участками

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РC(Я) сообщает, что Восточно-Сибирским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству объявлен конкурс на право заключения договора пользования рыболовным участком для организации любительского рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности, в том числе анадромных и трансграничных видов рыб в Республике Саха (Якутия).

Всего выставлено 3 лота: Р-1 (13)-396, «Сангар» Р-1 (13)-397 «Тэнэлилэх» в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия), О-(21/239)-1 «Озеро Улу» Оймяконский район Ючюгейский наслег Республики Саха (Якутия).

Конкурсная документация размещена на официальном сайте торгов torgi.gov.ru а так же на сайте Восточно-Сибирским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству по ссылке: http://ltufar.ru/contests/detail.php?contest_id=2595

Сроки подачи заявок на участие: с 28 октября по 30 ноября 2020 года.