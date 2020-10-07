В республике обсудили деятельность НКО

1 октября 2020 года Единый ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив Республики Саха (Якутия) по инициативе Управления Министерства Юстиции России по Республике Саха (Якутия) провели заседание Круглого стола на тему «Деятельность некоммерческих организаций: создание, управление, развитие». Мероприятие проведено при поддержке Целевого фонда будущих поколений РС(Я) и в рамках реализации проекта «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив в арктических районах Республики Саха (Якутия) «АРКТИКА»», поддержанного Фондом президентских грантов.

В работе Круглого стола приняли участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), Минмолодежи Республики Саха (Якутия), Минтруда Республики Саха (Якутия), Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия), Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Саха (Якутия), а также представители некоммерческих организаций.

«Мы поддержали предложение Управления Министерства Юстиции России по РС(Я) в организовали мероприятие под названием «Деятельность некоммерческих организаций: создание, управление, развитие». Считаю, что нам удалось обсудить много важных моментов от создания НКО, их развития и дальнейших точек роста. Использование новых форм оффлайн и онлайн трансляций способствовало большому количеству участников. Надеемся, что такого рода встречи в партнерстве с органами власти будут способствовать дальнейшему развитию некоммерческого сектора» — сообщила Ольга ВЕШНИКОВА, генеральный директор Единого ресурсного центра.

На заседании круглого стола были рассмотрены вопросы создания, государственной регистрации, проектной деятельности, получения мер поддержки некоммерческими организациями, а также особенности деятельности некоммерческих организаций – исполнителей общественно-полезных услуг.

«Управлением Минюста России по Республике Саха (Якутия) в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации было предложено Ресурсному центру выступить соорганизатором мероприятия, направленного на просвещение и поддержку некоммерческих организаций. При помощи центра это мероприятие состоялось в новом, экспериментальном формате, на котором, безусловно, рассмотрены самые актуальные вопросы, касающиеся деятельности НКО. Уверены, что этот формат взаимодействия «государство — общество» позволит более эффективно развивать гражданские инициативы в республике» -поделилась с нами Екатерина СОЛДАТЧЕНКОВА, начальник отдела по делам НКО управления Минюста РФ по РС(Я)

Мероприятие проводилось в очно-заочном формате с обеспечением соответствующих мер безопасности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Прямая трансляция велась на youtube-канале Единого ресурсного центра, а также в социальных сетях Instagramm. Благодаря этому, обратная связь была не только от участников круглого стола, но и от всех зрителей сети интернет. Запись прямой трансляции можно увидеть по ссылке

https://youtu.be/e9s83ZdEtt0