В республике назначены 486 муниципальных выборов

В нашем регионе назначены 486 муниципальных выборов в Единый день голосования 11 сентября 2022 года.

В этом году решения о назначении муниципальных выборов на единый день голосования 11 сентября 2022 года принимались в период с 12 по 22 июня 2022 года, то есть не ранее чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. По информации Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) все решения о назначении выборов были опубликованы в районных газетах.

Всего выборы будут проводиться в 302 муниципальных образованиях республики из 445, что составляет 68 % от общего числа муниципальных образований, образованных в республике.

Планируется 20 избирательных кампаний районного уровня:

— выборы глав 9 муниципальных районов: Абыйский, Верхневилюйский, Верхоянский, Вилюйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Среднеколымский и Томпонский;

— выборы депутатов представительных органов 6 муниципальных районов (103 мандата): Булунский, Верхоянский, Кобяйский, Оймяконский, Томпонский, Усть-Янский районы. Также состоятся дополнительные выборы: 2-х депутатов Верхнеколымского районного Совета депутатов, 1 депутата Вилюйского районного Совета депутатов, 2-х депутатов Олекминского районного Совета депутатов, 1 депутата Оленекского районного Совета депутатов и дополнительные выборы 1 депутата Усть-Алданского районного Совета депутатов.

Помимо кампаний районного уровня состоятся 466 избирательных кампаний поселенческого уровня:

— выборы 191 глав поселений, в том числе 14 глав районных центров: с.Амга, с.Верхневилюйск, с.Саскылах, п. Зырянка, п.Батагай, г.Вилюйск, г.Ленск, п.Нижний Бестях, г.Мирный, г.Нерюнгри, г.Нюрба, п.Хандыга, с.Борогонцы, п.Депутатский;

— выборы депутатов 273 представительных органов поселений, всего будет избрано 2771 депутатов. Также планируется проведение дополнительных выборов 7 депутатов поселкового Совета «Поселок Артык» Оймяконского улуса (района) и дополнительных выборов 4-х депутатов наслежного Совета депутатов «Борогонский 2-й наслег» Оймяконского улуса (района). Дополнительные выборы депутатов поселкового Совета «Поселок Артык» Оймяконского улус (района) назначены участковой избирательной комиссией, организующей выборы, в связи с тем, что представительный орган муниципального образования остался в неправомочном составе в результате досрочного сложения полномочий депутатов.

Начался этап выдвижения и регистрации кандидатов, списка кандидатов.

В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение избирательным объединением списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, по единому избирательному округу, кандидата на должность главы муниципального образования и самовыдвижение кандидатов начинаются со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов.

Кандидаты должны представить документы для регистрации в соответствующую комиссию не позднее чем за 40 дней до дня голосования (в последний день – до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 01.08.2022 г.

В соответствии с Особым порядком проведения предварительного голосования установленным решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», предварительное голосование по отбору кандидатов от политической партии «Единая Россия» было проведено в электронной форме в период с 13 по 26 июня, в дату, определенную местными организационными комитетами, созданными местными политсоветам. Регистрация кандидатов предварительного голосования окончена 13 мая 2022 года.

В соответствии с указанным выше особым порядком проведения предварительного голосования, правом голосовать за кандидатов предварительного голосования обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии, список которых утвержден соответствующим организационным комитетом по проведению предварительного голосования.