В республике на один арт-объект стало больше

В Чурапче в выходные художница Кыыдаана ИГНАТЬЕВА завершила работу над созданием мурала «Девушка с лошадью» в рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA».

На протяжении восьми дней на торце многоэтажного дома по улице Октябрьская, 23 художница рисовала композицию.

«Надеюсь, картина послужит оберегом и станет одним из символов моего родного и горячо любимого улуса. Во время работы над муралом отрадно было слушать восторженные возгласы от мала до велика. Приятно удивило, что понравилось даже старшему поколению», — поделилась Кыыдаана. На своей социальной странице девушка предложила подписчикам придумать интересное название арт-объекту.

Также художница провела мастер-классы для детей. В первом для собравшихся 50-ти маленьких участников прошло открытое творческое занятие, во втором — инклюзивное для клуба родителей «Самоцветы» и их детей с особенностями развития. Темой мастер-классов стал сюжет мурала.

Жители села могут насладиться не только работой художницы – муралом, но и посетить её выставку, которая проходит в картинной галерее «Айылгы».

Торжественное открытие арт-объекта состоится 7 сентября. В этот день жителей села ждет интересная шоу-программа, мастер-классы и масса других развлечений.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу. Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia