В республике локализовано 5 лесных пожаров

По состоянию на 24 июня в Якутии ведутся работы по тушению 8 лесных пожаров на общей площади 417 га. Из них действующих – 3, в том числе 1 пожар в Верхоянском улусе на площади 50 га, Нюрбинском улусе 2 пожара на общей площади 14 га. Локализовано 5 лесных пожаров: в Усть-Алданском улусе 2 пожара на общей площади – 222.50 га, Верхоянском — 35.5 га, Нерюнгринском районе — 40 га, Усть-Майском – 55 га.

В тушении пожаров привлечены всего 260 человек, в том числе 27 работников службы наземной охраны лесов, 2 работника лесничества, 215 парашютистов и десантников пожарных, мобилизованы 16 человек из числа местного населения, задействовано 16 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Нюрбинском, Усть-Майском, Нерюнгринском и Усть-Алданском районах – сухие грозы, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 95 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Таттинском, Сунтарском, Томпонском, Оленекском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Олекминском и Усть-Майском районах. Общая площадь, пройдённая огнем, составила 275 608, 00 га, из них лесной площади – 197 069, 00 га, нелесная – 78 539, 00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.