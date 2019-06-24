АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Гроза
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.13
 71.35
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.06.2019, 14:28
Происшествия
Видео
В Якутске загорелся двухэтажный частный дом
24.06.2019, 14:25
Общество
Фотофакт
В Якутске демонтировали крыльцо Ил Тумэна
24.06.2019, 14:00
Финансы
Глава РСХБ обсудил сотрудничество с губернатором Ленинградской области
24.06.2019, 13:30
Культура & Образование
Позитив
Будущие авторемонтники впервые сделали это
24.06.2019, 13:00
Происшествия
Бесшумный сосед «заглянул» в гости
24.06.2019, 12:48
Экономика
Объявление
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
24.06.2019, 12:46
Якутия
Программа
В Якутске пройдет фест-форум «Наследники традиций»
24.06.2019, 12:35
Происшествия
В республике локализовано 5 лесных пожаров
24.06.2019, 12:23
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Суда ФГУ «Средволгаводхоз»
24.06.2019, 12:20
Общество
Петров пост 2019 – что нельзя есть
24.06.2019, 12:12
Культура & Образование
Афиша
Филармония Якутии приглашает
24.06.2019, 12:01
Происшествия
Лжебанкиры продолжают обманывать жителей Якутии
24.06.2019, 11:59
Общество
Некролог
Якутская ГСХА соболезнует
24.06.2019, 11:50
Якутск
Анонс
Антонида Корякина выйдет в прямой эфир
24.06.2019, 11:37
Культура & Образование
Сегодня у ректора АГИКИ день рождения
24.06.2019, 11:24
Происшествия
Он подошел к двери и увидел …
24.06.2019, 11:11
Экономика
Как заплатить за тепло и свет?
24.06.2019, 10:59
Происшествия
Пожары в Якутии
24.06.2019, 10:47
Общество
Некролог
Өрөспүүбүлүкэ педагогическай уопсастыбаннаһа дириҥ кутурҕанын биллэрэр
24.06.2019, 10:47
Красота & Здоровье
Анонс
«Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу
24.06.2019, 10:35
Общество
В школах Якутии выявлены многочисленные нарушения
24.06.2019, 10:25
Общество
Некролог
Члены партии «Единая Россия» приносят глубокие соболезнования
24.06.2019, 10:23
Экономика
Эксклюзив
Марианна Андреева: Без веры и вдохновения не бывает успешного бизнеса
24.06.2019, 10:15
Общество
Сегодня день рождения ректора и предпринимателя
24.06.2019, 10:12
Судебная хроника
Суд признал недействительным договор аренды земельного участка
24.06.2019, 10:01
Экономика
Реклама
«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!
24.06.2019, 9:54
Культура & Образование
Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!
24.06.2019, 9:49
Общество
Некролог
Мэрия Якутска выражает соболезнование
24.06.2019, 9:36
Судебная хроника
Непослушный преступник напал на работников колонии
24.06.2019, 9:24
Спорт
Встречая 15-й розыгрыш приза Ил Дархана: сенсации и новшества
24.06.2019, 9:10
Происшествия
Экстра
В Якутии произошло землетрясение
24.06.2019, 9:00
Экология
«Чистые игры» пройдут в районе Якутии
24.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 24 июня 2019
23.06.2019, 22:57
Спорт
Имя чемпионки мира по международным шашкам среди женщин определилось в Якутске
23.06.2019, 21:15
Общество
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
23.06.2019, 21:14
Официально
Кадровое назначение
23.06.2019, 21:11
Светская хроника
Фотофакт
Красавица на коне
23.06.2019, 20:09
Погода
Дождь и ветер — погода в Якутске на завтра
23.06.2019, 18:59
Якутск
В Якутске появился переулок в честь известного человека
23.06.2019, 18:51
Якутия
Во главу угла: взгляд регионов о перспективах развития МФЦ
23.06.2019, 15:04
Происшествия
Письмо: жители Верхоянского района просят помощи у Ил Дархана
23.06.2019, 12:09
Общество
Саха Сиригэр оҥоһуллубут Саха чэйин иһин!
23.06.2019, 10:13
Происшествия
В Якутии произошло 7 пожаров
23.06.2019, 10:12
Общество
Фотофакт
Ночной забег в Якутске
23.06.2019, 8:59
Якутск
В Якутске почтили память павших в Великой Отечественной войне
23.06.2019, 8:58
Общество
Единороссы поздравили финалистов «Диктанта Победы» и вручили всем подарки
23.06.2019, 0:17
Культура & Образование
Сегодня день рождения поэта, артиста и журналиста
23.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 23 июня 2019
22.06.2019, 19:07
Официально
График плановых работ энергетиков на 23 июня
22.06.2019, 17:23
Происшествия
Убийство посетителя рок-бара в городе Якутске
22.06.2019, 16:50
Якутия
Айсен Николаев и Константин Чуйченко побывали в МФЦ и IТ-парке республики
22.06.2019, 15:56
Якутия
В Намском улусе завершился XIII Ысыах Олонхо
22.06.2019, 13:31
Якутск
Некролог
Якутская городская Дума выражает соболезнования
22.06.2019, 13:04
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутии
22.06.2019, 12:53
Общество
В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
22.06.2019, 11:44
Общество
Кладбище недоставленных писем нашли в Якутии
22.06.2019, 10:46
Происшествия
В Якутии произошло 8 пожаров
22.06.2019, 9:03
Экономика
Благодаря кому Якутия — лидер рейтинга инвест привлекательности?
22.06.2019, 8:17
Общество
День памяти и скорби — история 22 июня
22.06.2019, 0:16
Общество
Сегодня день рождения спортсмена, режиссера и юриста
22.06.2019, 0:00
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, суббота 22 июня 2019
21.06.2019, 22:58
Экономика
Ювелирная мастерская Петра Алексеева поздравляет с праздником Ысыах!!! 
21.06.2019, 22:49
Якутск
Огонь VII спортивных игр народов Якутии встретили на границе Намского улуса
21.06.2019, 22:43
Якутия
График плановых работ энергетиков на 22-23 июня
21.06.2019, 19:43
Якутия
Обсуждены вопросы организации перевозки гостей VII Спортивных игр народов Якутии
21.06.2019, 19:39
Происшествия
В Якутске водитель сбил велосипедиста с трехлетним малышом
21.06.2019, 19:38
Общество
Лучших сказителей олонхо среди взрослых наградили денежными премиями 
21.06.2019, 19:35
Спорт
В Намском улусе прошли конные скачки «Кубок Энсиэли»
21.06.2019, 19:31
Спорт
На Ысыахе Олонхо выявили сильнейших в национальных видах спорта
21.06.2019, 19:29
Общество
В Якутске проверят водителей на трезвость
21.06.2019, 19:28
Официально
Опровержение Якутского городского суда
21.06.2019, 16:45
Экология
Сахамин Афанасьев провел осмотр объектов «АЛРОСА» в Мирнинском районе
Происшествия
24 июня 2019, 12:35
85

В республике локализовано 5 лесных пожаров

По состоянию на 24 июня в Якутии ведутся работы по тушению 8 лесных пожаров на общей площади 417 га. Из них действующих – 3, в том числе 1 пожар в Верхоянском улусе на площади 50 га, Нюрбинском улусе 2 пожара на общей площади 14 га. Локализовано 5 лесных пожаров: в Усть-Алданском улусе 2 пожара на общей площади – 222.50 га,  Верхоянском — 35.5 га, Нерюнгринском районе — 40 га, Усть-Майском – 55 га.

В тушении пожаров привлечены всего 260 человек, в том числе  27 работников службы наземной охраны лесов, 2 работника лесничества, 215 парашютистов и десантников пожарных, мобилизованы 16 человек из числа местного населения, задействовано 16 единиц техники. Предварительная причина возгораний в Нюрбинском, Усть-Майском, Нерюнгринском и Усть-Алданском районах – сухие грозы, в Верхоянском улусе – переход огня на лесной фонд с земель иных категорий.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 95 зарегистрированных термоточек в Алданском, Верхоянском, Таттинском, Сунтарском, Томпонском, Оленекском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском, Нерюнгринском, Абыйском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Олекминском и Усть-Майском районах. Общая площадь, пройдённая огнем, составила 275 608, 00  га, из них лесной площади – 197 069, 00 га, нелесная – 78 539, 00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

 

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.06.2019, 9:25
Происшествия
Видео
В сети появились кадры страшного ДТП в Якутии
22.06.2019, 13:04
Происшествия
Смертельное ДТП в Якутии
21.06.2019, 10:30
Погода
В Якутске резко изменится погода
20.06.2019, 12:06
Желток
Facebook
Айсен Николаев и первая леди нарушают традиции!
19.06.2019, 8:38
Происшествия
Резонанс
Появилось видео задержания заместителя мэра Якутска
21.06.2019, 10:17
Судебная хроника
В Нюрбе осужден изверг
19.06.2019, 11:32
Происшествия
Резонанс
Подробности страшного ДТП в Якутии
18.06.2019, 10:36
Происшествия
Фотофакт
Ураган обрушился на район Якутии
22.06.2019, 11:44
Общество
Кладбище недоставленных писем нашли в Якутии
18.06.2019, 10:29
Судебная хроника
В Якутии стрелок посягнул на жизнь полицейского
20.06.2019, 9:39
Судебная хроника
В Якутии закоренелый преступник совершил ужасное
22.06.2019, 12:53
Общество
В Якутске почтили память героев, павших в боях на озере Ильмень
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Афиша
Культура & Образование
24.06.2019

Филармония Якутии приглашает

Некролог
Общество
24.06.2019

Өрөспүүбүлүкэ педагогическай уопсастыбаннаһа дириҥ кутурҕанын биллэрэр

Анонс
Красота & Здоровье
24.06.2019

«Антирак: поддержка выживших» приглашает на встречу

Эксклюзив
Экономика
24.06.2019

Марианна Андреева: Без веры и вдохновения не бывает успешного бизнеса

Реклама
Экономика
24.06.2019

«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!

Культура & Образование
24.06.2019

Внимание! АГИКИ начинает прием документов на 2019-2020 учебный год!

Экстра
Происшествия
24.06.2019

В Якутии произошло землетрясение

Экология
24.06.2019

«Чистые игры» пройдут в районе Якутии