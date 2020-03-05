В республике идет подготовка к юбилею родоначальника Степной Думы

Под председательством руководителя Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасия Владимирова 5 марта состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию со дня рождения И.Е. Мигалкина, родоначальника Якутской Степной Думы.

Иван Емельянович Мигалкин, голова Борогонского улуса, видный общественно-политический деятель, был одним из инициаторов создания и бессменным председателем Степной Думы – первого представительного органа власти в Якутии, действовавшего в 1827-1837 годы. За период своего существования Степная Дума провела работы по образованию и благоустройству наслегов и перераспределению земель по классной системе использования.

В 2013 году Совет муниципальных образований республики — ассоциация межмуниципального сотрудничества в целях увековечения памяти о традициях самоуправления в Якутии и памяти первого главного родоначальника Якутской Степной Думы учредила медаль имени Ивана Емельяновича Мигалкина. Медалью награждаются граждане, внесшие особый личный вклад в развитие местного самоуправления в Якутии.

На заседании оргкомитета информацию о ходе подготовки к проведению юбилейных мероприятий в Усть-Алданском улусе представил глава муниципального района Алексей Федотов.

Во исполнения распоряжения Главы Якутии Айсена Николаева от 19 февраля 2020 года №61-Г создана республиканская организационная комиссия, подготовлен проект Плана юбилейных мероприятий.

Основным мероприятием по научно-исследовательскому направлению должна стать республиканская научно-практическая конференция для учащихся, студентов и молодых ученых, посвященная жизни и деятельности И.Е. Мигалкина. Также намечено проведение регионального и улусного конференций, историко-краеведческой игры для учащихся, круглого стола с участием краеведов, историков, общественности. Материалы о И.Е. Мигалкине будут внесены в электронную библиотеку, организуют виртуальную выставку в историческом парке «Россия – моя история».

На малой родине родоначальника Степной Думы – в с. Тулуна в июне пройдет юбилейный ысыах. К концу года состоится торжественное собрание общественности республики в г. Якутске.

Глава улуса Алексей Федотов, главы наслегов: Мюрюнского — Василий Аммосов, II Легойского — Иннокентий Троев подняли вопросы, требующие решения на республиканском уровне, – строительства центральной котельной и подключения частного сектора к центральному отоплению жителей улицы им. И.Е. Мигалкина в с. Тулуна, ремонта улиц им. И.Е. Мигалкина в с. Тулуна и Борогонцы.

Участники совещания внесли свои предложения по реализации намеченных юбилейных мероприятий для утверждения плана их проведения.