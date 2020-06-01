В республике 2042 заболевших коронавирусом

Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина, комментируя текущую ситуацию, отметила, что по данным Роспотребнадзора в республике на 1 июня зарегистрировано 2042 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки выявлено 112 новых случая, в том числе в г. Якутске — 95, Алданском районе — 8, Хангаласском улусе — 3, Мирнинском районе — 2, по одному случаю в Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Таттинском, Чурапчинском районах.

На лечении находится 1 134 человека, из них 420 человек — на амбулаторном лечении. На 1 июня выздоровел 841 человек, из них за прошедшие сутки 23 человека.

Вице-премьер обратила внимание на то, что для Алданского и Мирнинского районов характерны случаи заражения не местного населения, а приезжих работников, привлеченных недропользователями на добычу золота, газа. В Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Таттинском, Чурапчинском и Хангаласском районах случаи инфицирования связаны с семейными контактами.

«Сегодня в оперативном штабе рассмотрели два вопроса по г. Якутску. Во-первых, результаты санитарной обработки в выходные дни. В основном торговые точки, учреждения, организации дезинфекцию выполнили. Все обратили внимание на достаточно высокий рейтинг самоизоляции в воскресенье, что через некоторое время улучшит показатели по COVID-19. Во-вторых, по поручению главы республики приняли решения о превентивных мерах в Хатассах, где относительно большое количество инфицированных из-за внутрисемейных контактов», — сообщила Ольга Балабкина.

Заместитель руководителя оперштаба проинформировала о том, что утром с администрацией главы и правительства республики провели видеоконференцию с главами муниципального района и наслегов Мегино-Кангаласского и Намского улусов по вопросу реализации ограничительных мер. В населенных пунктах этих улусов с пятницы прошлой недели по указу главы республики введен режим полной самоизоляции.

«Мы выходили на связь и с Салбанцами. Больным продолжают оказывать медицинскую помощь. Соответствующие мероприятия ведутся по локализации мест распространения коронавируса, проводится дезинфекция. По линии минздрава республики продолжаем увеличивать койки инфекционного стационара. Медики осуществляют контроль за теми, кто лечится амбулаторно. В Намцах в инфекционной больнице нет тяжелобольных. Есть тяжелобольные в республиканской больнице №2, в Мирнинской ЦРБ и в Мегино-Кангаласской больнице с кислородной поддержкой», — сказала вице-премьер.

Ольга Балабкина отметила хорошую лечебную базу ЦРБ Мегино-Кангаласского улуса и профессионализм местных врачей. Также сообщила о том, что дополнительные койки стационара будут размещены в новом здании интерната школы с. Хара.

«В Олекминском улусе ситуация на месте резко ухудшилась. Транспортная недоступность в это время расслабила олекминчан, ограничения не соблюдаются гражданами. Первая причина инфицирования неизвестна. Семейные и корпоративные контакты появляются во многих местах республики. В г. Якутске сегодня МФЦ приносит извинение гражданам в связи с закрытием на одну неделю из-за одного больного сотрудника», — отметила вице-премьер.

Ольга Балабкина заявила, что Ысыах Олонхо отменяется, но юбилей города Олекминска состоится. Часть мероприятий, которые запланированы, будут проведены в августе-сентябре текущего года.

«Сегодня глава республики поставил четкую задачу, в том числе перед министерством образования и науки, новым курирующим вице-премьером правительства, связанную с подготовкой проведения ЕГЭ не только на высоком организационном уровне, но и на высоком санитарно-эпидемиологическом уровне для защиты наших детей. Мы должны создать все условия. Также решаем вопрос по безопасной организации медосмотра абитуриентов, поступающих в разные учебные заведения», — подчеркнула заместитель руководителя оперштаба.